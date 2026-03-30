"FIFA Series – 2026": Начался матч Азербайджан – Сьерра-Леоне

Стартовал матч между сборными Азербайджана и Сьерра-Леоне в рамках международного турнира "FIFA Series – 2026".

Как сообщает Report, встреча проходит на городском стадионе имени Мехди Гусейнзаде в Сумгайыте.

Главным судьей матча выступает арбитр из Узбекистана Аскер Наджафалиев.

Отметим, что 27 марта сборная Азербайджана одержала победу над командой Сент-Люсии со счетом 6:1.