Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    В Иране повреждено более 105 тысяч гражданских объектов

    • 30 марта, 2026
    В Иране повреждено более 105 тысяч гражданских объектов

    Число гражданских объектов, поврежденных в Иране в результате ударов США и Израиля, превысило 105 тысяч.

    Как сообщает Report, об этом распространило информацию Общество Красного Полумесяца Ирана.

    Согласно представленной Обществом статистике, в регионах повреждены 105 325 гражданских объектов, 83 351 жилое здание, а в столице, Тегеране, пострадали 39 508 жилых и коммерческих зданий.

    Кроме того, сообщается, что ударам подверглись 297 медицинских и лечебных учреждений, 600 школ, 18 центров Красного Полумесяца, 48 машин скорой помощи и три вертолёта санитарной авиации.

    İranda zərər görən mülki obyektlərin sayı 105 mini keçib

    Израиль за сутки атаковал 170 объектов в Иране

    В Иране повреждено более 105 тысяч гражданских объектов

