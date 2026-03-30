В Иране повреждено более 105 тысяч гражданских объектов
В регионе
- 30 марта, 2026
- 21:13
Число гражданских объектов, поврежденных в Иране в результате ударов США и Израиля, превысило 105 тысяч.
Как сообщает Report, об этом распространило информацию Общество Красного Полумесяца Ирана.
Согласно представленной Обществом статистике, в регионах повреждены 105 325 гражданских объектов, 83 351 жилое здание, а в столице, Тегеране, пострадали 39 508 жилых и коммерческих зданий.
Кроме того, сообщается, что ударам подверглись 297 медицинских и лечебных учреждений, 600 школ, 18 центров Красного Полумесяца, 48 машин скорой помощи и три вертолёта санитарной авиации.
