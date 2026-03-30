Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Израиль за сутки атаковал 170 объектов в Иране

    • 30 марта, 2026
    • 21:37
    Израиль за сутки атаковал 170 объектов в Иране

    За последние сутки Израиль атаковал 170 объектов на территории Ирана.

    Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    "За последние 24 часа ЦАХАЛ атаковал 170 объектов в Иране, использовав 400 единиц вооружений", - говорится в заявлении.

    По утверждению израильских военных, были атакованы предприятия по производству оружия, двигателей для беспилотных летательных аппаратов, а также научно-исследовательский центр.

    21:37

    Израиль за сутки атаковал 170 объектов в Иране

    Сборная Азербайджана стала победительницей турнира "FIFA Series - 2026" - ОБНОВЛЕНО-5

    Футбол
    21:21

    Нидерланды выразили поддержку Армении в связи с предстоящими выборами

    В регионе
    21:13

    В Иране повреждено более 105 тысяч гражданских объектов

    В регионе
    21:11

    Хакан Фидан и Антониу Гутерриш обсудили ситуацию в регионе

    В регионе
    21:00

    Кобахидзе и Рубио обсудили партнерство на Южном Кавказе

    В регионе
    20:52
    Фото

    Азербайджан представлен на мероприятии высокого уровня Генассамблеи ООН

    Экология
    20:49

    Страны Персидского залива, РФ и Иордания обсудили эскалацию в регионе

    Другие страны
    20:46

    Иран ударил дронами по центрам производства компонентов для "Железного купола"

    В регионе
    Лента новостей