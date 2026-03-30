Израиль за сутки атаковал 170 объектов в Иране

За последние сутки Израиль атаковал 170 объектов на территории Ирана.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"За последние 24 часа ЦАХАЛ атаковал 170 объектов в Иране, использовав 400 единиц вооружений", - говорится в заявлении.

По утверждению израильских военных, были атакованы предприятия по производству оружия, двигателей для беспилотных летательных аппаратов, а также научно-исследовательский центр.