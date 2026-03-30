Кобахидзе и Рубио обсудили партнерство на Южном Кавказе
В регионе
- 30 марта, 2026
- 21:00
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе провел телефонный разговор с государственным секретарем США Марко Рубио.
Как сообщает Report, об этом И. Кобахидзе сообщил на своей странице в соцсети X.
"Состоялся продуктивный телефонный разговор, в ходе которого мы подчеркнули важность перезапуска нашего партнерства", - написал он, добавив, что роль Грузии как сильного партнера на Южном Кавказе будет укрепляться.
"Мы привержены укреплению грузино-американских связей, а также развитию региональной стабильности и взаимосвязанности", - заключил премьер Грузии.
Последние новости
21:37
Израиль за сутки атаковал 170 объектов в ИранеДругие страны
21:22
Фото
Видео
Сборная Азербайджана стала победительницей турнира "FIFA Series - 2026" - ОБНОВЛЕНО-5Футбол
21:21
Нидерланды выразили поддержку Армении в связи с предстоящими выборамиВ регионе
21:13
В Иране повреждено более 105 тысяч гражданских объектовВ регионе
21:11
Хакан Фидан и Антониу Гутерриш обсудили ситуацию в регионеВ регионе
21:00
Кобахидзе и Рубио обсудили партнерство на Южном КавказеВ регионе
20:52
Фото
Азербайджан представлен на мероприятии высокого уровня Генассамблеи ООНЭкология
20:49
Страны Персидского залива, РФ и Иордания обсудили эскалацию в регионеДругие страны
20:46