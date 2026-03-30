Кобахидзе и Рубио обсудили партнерство на Южном Кавказе

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе провел телефонный разговор с государственным секретарем США Марко Рубио.

Как сообщает Report, об этом И. Кобахидзе сообщил на своей странице в соцсети X.

"Состоялся продуктивный телефонный разговор, в ходе которого мы подчеркнули важность перезапуска нашего партнерства", - написал он, добавив, что роль Грузии как сильного партнера на Южном Кавказе будет укрепляться.

"Мы привержены укреплению грузино-американских связей, а также развитию региональной стабильности и взаимосвязанности", - заключил премьер Грузии.