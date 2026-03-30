    30 марта, 2026
    • 21:00
    Кобахидзе и Рубио обсудили партнерство на Южном Кавказе

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе провел телефонный разговор с государственным секретарем США Марко Рубио.

    Как сообщает Report, об этом И. Кобахидзе сообщил на своей странице в соцсети X.

    "Состоялся продуктивный телефонный разговор, в ходе которого мы подчеркнули важность перезапуска нашего партнерства", - написал он, добавив, что роль Грузии как сильного партнера на Южном Кавказе будет укрепляться.

    "Мы привержены укреплению грузино-американских связей, а также развитию региональной стабильности и взаимосвязанности", - заключил премьер Грузии.

    Ираклий Кобахидзе Марко Рубио телефонный разговор Грузино-американские связи
    Kobaxidze və Rubio Cənubi Qafqazda tərəfdaşlığı müzakirə ediblər

    21:37

    21:22
    21:21

    21:13

    21:11

    21:00

    20:52
    20:49

    20:46

