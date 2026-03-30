İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13
    İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13

    Kobaxidze və Rubio Cənubi Qafqazda tərəfdaşlığı müzakirə ediblər

    Region
    • 30 mart, 2026
    • 20:50
    Kobaxidze və Rubio Cənubi Qafqazda tərəfdaşlığı müzakirə ediblər

    Gürcüstanın Baş naziri İrakli Kobaxidze ilə ABŞ dövlət katibi Marko Rubio arasında telefon danışığı baş tutub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İ. Kobaxidze "X"dəki hesabında məlumat bölüşüb.

    "Məhsuldar telefon danışığı olub və tərəfdaşlığımızı yenidən qurmağın vacibliyini vurğuladıq", - o yazıb və əlavə edib ki, Gürcüstanın Cənubi Qafqazda güclü tərəfdaş kimi rolu möhkəmləndiriləcək.

    "Gürcüstan-ABŞ əlaqələrini gücləndirməyə, regional sabitliyi və əlaqəliliyi inkişaf etdirməyə sadiqik".

    İrakli Kobaxidze Marko Rubio Cənubi Qafqazda tərəfdaşlıq Gürcüstan-ABŞ münasibətləri
    Кобахидзе и Рубио обсудили партнерство на Южном Кавказе

    Son xəbərlər

    21:57

    Ərdoğanın İraq Kürdüstan Regionunun başçısı ilə telefon danışığı olub

    Region
    21:53

    Bayraktaroğlu ilə NATO-nun admiralı təhlükəsizlik məsələlərini müzakirə ediblər

    Region
    21:41
    Foto

    Futbol üzrə Azərbaycan millisi mükafatlandırılıb

    Futbol
    21:40
    Foto

    Gəncədə zəncirvari yol qəzasında üç nəfər yaralanıb

    Hadisə
    21:36

    Azərbaycan Basketbol Liqasının XX turunda "Neftçi" qələbə qazanıb

    Komanda
    21:21
    Foto
    Video

    Azərbaycan millisi "FIFA Series - 2026" turnirinin qalibi olub - YENİLƏNİB-6

    Futbol
    21:13

    İranda zərər görən mülki obyektlərin sayı 105 mini keçib

    Region
    21:08

    Hakan Fidan ilə BMT Baş katibi bölgədəki vəziyyəti müzakirə ediblər

    Region
    20:50

    Kobaxidze və Rubio Cənubi Qafqazda tərəfdaşlığı müzakirə ediblər

    Region
    Bütün Xəbər Lenti