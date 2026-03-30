Kobaxidze və Rubio Cənubi Qafqazda tərəfdaşlığı müzakirə ediblər
- 30 mart, 2026
- 20:50
Gürcüstanın Baş naziri İrakli Kobaxidze ilə ABŞ dövlət katibi Marko Rubio arasında telefon danışığı baş tutub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İ. Kobaxidze "X"dəki hesabında məlumat bölüşüb.
"Məhsuldar telefon danışığı olub və tərəfdaşlığımızı yenidən qurmağın vacibliyini vurğuladıq", - o yazıb və əlavə edib ki, Gürcüstanın Cənubi Qafqazda güclü tərəfdaş kimi rolu möhkəmləndiriləcək.
"Gürcüstan-ABŞ əlaqələrini gücləndirməyə, regional sabitliyi və əlaqəliliyi inkişaf etdirməyə sadiqik".
Had a productive phone conversation with @SecRubio. We empathized the importance of resetting our partnership and reinforcing Georgia’s role as a strong partner in the South Caucasus. Committed to strengthening Georgia–U.S. ties and advancing regional stability and connectivity.— Irakli Kobakhidze (@PM_Kobakhidze) March 30, 2026