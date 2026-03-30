Сборная Азербайджана по футболу удостоена наград за победу на международном турнире "FIFA Series – 2026"

Сборная Азербайджана стала победительницей международного турнира "FIFA Series – 2026" и была награждена по итогам соревнований.

Как сообщает Report, Эльвин Джафаргулиев был признан лучшим футболистом турнира, прошедшего в нашей стране.

На церемонии награждения медали были вручены сперва игрокам сборной Сьерра-Леоне, затем победителю соревнования.

В мероприятии приняли участие исполнительный вице-президент АФФА Сархан Гаджиев, генеральный секретарь Джахангир Фараджуллаев, а также официальные представители Футбольной ассоциации Сьерра-Леоне.

Напомним, что в первом матче турнира сборная Азербайджана разгромила команду Сент-Люсии со счетом 6:1. Встреча со сборной Сьерра-Леоне в основное время завершилась вничью - 1:1. В серии пенальти точнее оказалась команда Азербайджана, став победителем турнира.