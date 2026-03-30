    FIFA Series – 2026: Azərbaycan - Syerra Leone oyunu başlayıb

    "FIFA Series – 2026" beynəlxalq turnirindəki Azərbaycan - Syerra Leone oyunu start götürüb.

    "Report"un məlumatına görə, Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionundakı qarşılaşma saat 19:00-da başlayıb.

    Görüşün baş hakimi özbəkistanlı Asker Najafaliyevdir.

    Qeyd edək ki, Azərbaycan millisi martın 27-də eyni arenada Sent Lüsiya komandasını 6:1 hesabı ilə üstələyib.

    "FIFA Series – 2026": Начался матч Азербайджан – Сьерра-Леоне
    FIFA Series – 2026: Azerbaijan vs Sierra Leone match kicks off

