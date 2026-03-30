Нидерланды выразили поддержку Армении в связи с предстоящими выборами

Министры иностранных дел Армении и Нидерландов Арарат Мирзоян и Том Берендсен провели телефонный разговор, в котором также затронули тему предстоящих парламентских выборов.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, Мирзоян подчеркнул стремление Еревана к последовательному развитию партнерских отношений с Амстердамом.

Министры обсудили работу, направленную на обогащение повестки стратегического партнерства двух стран, а также обменялись мнениями о перспективах сотрудничества в различных форматах, включая углубление партнерства между Арменией и ЕС. Также они затронули тему предстоящих визитов и мероприятий на высоком уровне, в том числе саммита Европейского политического сообщества и дипломатического форума "Ереванский диалог".

Мирзоян и Берендсен обменялись мнениями о проблемах в сфере демократического развития и о механизмах сотрудничества для их эффективного решения.

В свою очередь глава МИД Нидерландов отметил, что в Армении растут опасения по поводу иностранного вмешательства в ход предстоящих выборов в парламент. "Я отметил, что Нидерланды посредством ПРООН (Программы развития ООН) продолжат вносить свой вклад в обеспечение свободных, справедливых и безопасных выборов", - написал Берендсен в соцсети Х по итогам встречи.

Отметим, что очередные парламентские выборы в Армении назначены на 7 июня 2026 года.