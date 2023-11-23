ФИФА может дисквалифицировать сборную Франции с чемпионата мира

Участие форварда Яниса Иссуфы может поставить под угрозу выступление сборной Франции на чемпионате мира по футболу среди игроков до 17 лет.

Участие форварда Яниса Иссуфы может поставить под угрозу выступление сборной Франции на чемпионате мира по футболу среди игроков до 17 лет.

Как передает Report со ссылкой на Foot Mercato, футболист ранее был заигран за юношескую сборную Нигера на турнире Западноафриканского футбольного союза, который является частью отбора на ЧМ. Таким образом, Иссуфа был заигран за две разные команды в одном турнире, что запрещено по правилам ФИФА. Сборную Франции могут дисквалифицировать, если соперники подадут протест. Отмечается, что сборная Буркина-Фасо может обратиться в ФИФА, так как команда играла с Францией на групповом этапе.

Чемпионат мира среди юношеских команд проходит в Индонезии. Турнир начался 10 ноября и продлится до 2 декабря. Сборная Франции заняла первое место в своей группе, заработав девять очков в трех матчах. В матче 1/8 финала французы в серии пенальти обыграли команду Сенегала. 25 ноября Франция проведет четвертьфинальный матч с Узбекистаном.