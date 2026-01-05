Фернандес назвал отставку Марески тяжелым моментом для "Челси"

Полузащитник "Челси" Энцо Фернандес прокомментировал ничейный исход матча с "Манчестер Сити" (1:1), а также высказался об отставке главного тренера лондонской команды Энцо Марески.

Как передает Report, Фернандес отметил, что неделя для команды выдалась непростой.

"Но сейчас мы довольны тем, как сыграла команда. Что касается увольнения Энцо Марески, то для нас это тяжелый момент. Он отличный специалист, и мне искренне жаль, что так вышло. Но в футболе подобное случается, теперь нам нужно двигаться дальше", - приводит слова футболиста Sky Sports.

Отметим, что именно Энцо Фернандес стал автором спасительного гола "Челси" в матче с "Манчестер Сити". Аргентинский полузащитник отличился в компенсированное ко второму тайму время, замкнув прострел партнера.