Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Фернандес назвал отставку Марески тяжелым моментом для "Челси"

    Футбол
    • 05 января, 2026
    • 07:44
    Фернандес назвал отставку Марески тяжелым моментом для Челси

    Полузащитник "Челси" Энцо Фернандес прокомментировал ничейный исход матча с "Манчестер Сити" (1:1), а также высказался об отставке главного тренера лондонской команды Энцо Марески.

    Как передает Report, Фернандес отметил, что неделя для команды выдалась непростой.

    "Но сейчас мы довольны тем, как сыграла команда. Что касается увольнения Энцо Марески, то для нас это тяжелый момент. Он отличный специалист, и мне искренне жаль, что так вышло. Но в футболе подобное случается, теперь нам нужно двигаться дальше", - приводит слова футболиста Sky Sports.

    Отметим, что именно Энцо Фернандес стал автором спасительного гола "Челси" в матче с "Манчестер Сити". Аргентинский полузащитник отличился в компенсированное ко второму тайму время, замкнув прострел партнера.

    ФК "Челси" Энцо Фернандес Энцо Марески футбол
    Fernandes Mareskanın istefasını "Çelsi" üçün çətin an adlandırıb

    Последние новости

    09:11

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.01.2026)

    Финансы
    09:03

    Казахстан в 2025 году подписал соглашения на сумму свыше $70 млрд

    В регионе
    08:57

    Президент Казахстана не намерен менять госсистему в личных интересах в ходе реформы

    В регионе
    08:51

    Токаев: Алиев физически силен и тренируется со знанием дела

    В регионе
    08:18

    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    07:59

    Трамп: США могут не только вернуть деньги за помощь Украине, но и заработать

    Другие страны
    07:44

    Фернандес назвал отставку Марески тяжелым моментом для "Челси"

    Футбол
    06:46

    Президент США утверждает, что власти Кубы близки к падению

    Другие страны
    06:17

    Ученые связали рост проблем с вниманием у подростков с соцсетями

    Здоровье
    Лента новостей