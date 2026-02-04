Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Посол: Узбекистан и Азербайджан формируют инвестиционный пакет на $10 млрд

    Бизнес
    • 04 февраля, 2026
    • 12:57
    Узбекистан и Азербайджан работают над формированием инвестиционного пакета на $10 млрд для реализации совместных проектов между предприятиями и бизнесом двух стран.

    Об этом заявил Report посол Узбекистана в Азербайджане Бахром Ашрафханов.

    "Мы уже работаем над тем, чтобы сформировать инвестиционный пакет на $10 млрд - для совместных проектов между узбекскими и азербайджанскими предприятиями. Параллельно ставим задачу довести товарооборот до $1 млрд", - сказал дипломат.

    По словам посла, взаимодействие между странами выстроено в рамках дорожной карты и включает широкий перечень мероприятий, в том числе регулярные консультации между внешнеполитическими ведомствами, подготовку к заседаниям Высшего межгосударственного совета и проведение отраслевых мероприятий - бизнес-форумов, межрегиональных форумов, консультаций в сфере здравоохранения и встреч научного сообщества.

    Səfir: "Özbəkistan və Azərbaycan 10 milyard dollarlıq investisiya paketi formalaşdırır"
    Uzbekistan, Azerbaijan plan $10B joint investment package
