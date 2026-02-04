Синоптики прогнозируют снег и гололедицу в Баку и регионах

В Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. В ночь с 4 на 5 февраля и вечером местами возможен снег. Днем северо-западный ветер временами усилится, затем сменится северо-восточным.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит от 2 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем 2-4 градуса тепла. Атмосферное давление повысится с 767 до 770 мм рт. ст., относительная влажность - 70 - 80 %.

Ночью и утром на дорогах некоторых пригородных территорий возможна гололедица.

В других районах Азербайджана местами ожидаются временные осадки, снег. В отдельных местах осадки могут быть интенсивными. К утру осадки постепенно прекратятся, днем будет преимущественно сухо, местами возможен туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 1-5, днем 5-9 градусов тепла, в горах ночью 3-8 градусов мороза, в высокогорных территориях 8-13, днем 0-3 градуса мороза.

На горных и предгорных дорогах ожидается гололедица.