Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах

    Синоптики прогнозируют снег и гололедицу в Баку и регионах

    Другие
    • 04 февраля, 2026
    • 12:55
    Синоптики прогнозируют снег и гололедицу в Баку и регионах

    В Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. В ночь с 4 на 5 февраля и вечером местами возможен снег. Днем северо-западный ветер временами усилится, затем сменится северо-восточным.

    Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит от 2 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем 2-4 градуса тепла. Атмосферное давление повысится с 767 до 770 мм рт. ст., относительная влажность - 70 - 80 %.

    Ночью и утром на дорогах некоторых пригородных территорий возможна гололедица.

    В других районах Азербайджана местами ожидаются временные осадки, снег. В отдельных местах осадки могут быть интенсивными. К утру осадки постепенно прекратятся, днем будет преимущественно сухо, местами возможен туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 1-5, днем 5-9 градусов тепла, в горах ночью 3-8 градусов мороза, в высокогорных территориях 8-13, днем 0-3 градуса мороза.

    На горных и предгорных дорогах ожидается гололедица.

    прогноз погоды гололедица снег непогода Баку Абшеронский полуостров
    Bu gecə Bakıya qar yağacaq, yollar buz bağlayacaq
    Ты - Король

    Последние новости

    14:10

    Замминистра: Будущее чешско-азербайджанских отношений - в ВИЭ, "умных городах" и инфраструктуре - ИНТЕРВЬЮ

    Инфраструктура
    13:54

    Число пострадавших после ЧП в школе Красноярска возросло до шести человек - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    13:49

    Глава ЦБА доволен ситуацией с дедолларизацией вкладов в банковском секторе

    Финансы
    13:47

    Ректор: В Узбекском университете мировых языков азербайджанский стал вторым основным языком

    Наука и образование
    13:41

    Лидер КНР предложил создать масштабный план развития связей с РФ - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    13:26

    Талех Кязымов: Некоторые эксперты создают ажиотаж вокруг курса маната

    Финансы
    13:23

    В Азербайджане наблюдается метель

    Экология
    13:13

    Казахстан поставит в Пакистан 600 электроавтобусов на $108 млн

    Другие страны
    13:10

    Кязымов: Население Азербайджана приобрело за 25 лет $17 млрд иностранной валюты

    Финансы
    Лента новостей