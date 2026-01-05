İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    Fernandes Mareskanın istefasını "Çelsi" üçün çətin an adlandırıb

    Futbol
    • 05 yanvar, 2026
    • 08:12
    Fernandes Mareskanın istefasını Çelsi üçün çətin an adlandırıb

    "Çelsi"nin yarımmüdafiəçisi Enzo Fernandes "Mançester Siti" ilə 1-1 hesablı heç-heçəni və baş məşqçi Enzo Mareskanın istefasını şərh edib.

    "Report"un məlumatına görə, Fernandes həftənin komanda üçün çətin keçdiyini qeyd edib.

    "Amma indi komandanın oyunundan məmnunuq. Enzo Mareskanın qovulmasına gəlincə, bu, bizim üçün çətin andır. O, əla mütəxəssisdir və bunun baş verməsinə həqiqətən təəssüf edirəm. Amma futbolda belə şeylər olur və irəliyə getməliyik", - "Sky Sports" oyunçunun sözlərini sitat gətirir.

    Qeyd edək ki, Enzo Fernandes "Çelsi"nin "Mançester Siti"yə qarşı xilas qolunu vurub. Argentinalı yarımmüdafiəçi əlavə vaxtda qol vuraraq komanda yoldaşının ötürməsini dəqiq yerinə yetirib.

    “Çelsi Enzo Fernandes Enzo Mareska
    Фернандес назвал отставку Марески тяжелым моментом для "Челси"

    Son xəbərlər

    09:06

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (05.01.2026)

    Maliyyə
    09:01

    İngiltərəli mütəxəssis "Çelsi"nin baş məşqçisi olacaq

    Futbol
    08:59

    Tokayev: İlham Əliyev fiziki cəhətdən güclüdür və işini bilərək məşq edir

    Region
    08:40

    Tramp: ABŞ təkcə Ukraynaya yardıma görə pulu geri ala bilməz, həm də pul qazana bilər

    Digər ölkələr
    08:15
    Foto

    Bakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb

    İnfrastruktur
    08:12

    Fernandes Mareskanın istefasını "Çelsi" üçün çətin an adlandırıb

    Futbol
    07:42

    ABŞ Prezidenti: Kuba hakimiyyəti süquta yaxındır

    Digər ölkələr
    07:10

    Alimlər: Yeniyetmələrdə diqqət probleminin artımı sosial şəbəkələrlə əlaqədardır

    Sağlamlıq
    06:34

    Tramp Kolumbiyada hərbi əməliyyatın mümkünlüyünü güman edir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti