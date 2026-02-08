Bakıda "Asiman" qalereyasının açılışı və "Susuzluq" rəsm silsiləsinin təqdimatı olub
- 08 fevral, 2026
- 14:18
Bakıda "Asiman" qalereyasının açılışı və azərbaycanlı rəssam İntiqam Ağayevin "Susuzluq" adlı yeni rəsm silsiləsinin təqdimatı baş tutub.
Qalereyanın mətbuat xidmətindən "Report"a bildirilib ki, "Susuzluq" rəssamın müasir dövrün ən aktual problemlərindən birinə - həyatın və yaddaşın mənbəyi olan su ehtiyatlarının tükənməsinə həsr olunmuş yeni işlər silsiləsidir.
Əsərlərdə Xəzər dənizinin və Kür çayının quruması, Abşeronun təbii landşaftının deqradasiyası əks olunub. Bu ekoloji faktlar itki, narahatlıq və dünyanın kövrəkliyi kimi anlayışların vizual metaforaları şəklində təqdim edilib.
"Asiman" təxəllüsü ilə tanınan rəssamın yaradıcılığında Abşeron məkanı keçmişlə bugünün, təbiətlə insan müdaxiləsinin nəticələrinin toqquşduğu məkandır. Rəsmlərdə torpaqdakı çatlar və suyun nadir izləri yaddaşı və zaman burulğanlarını simvolizə edir.
"Susuzluq" silsiləsi ekoloji fəlakətin sadə illüstrasiyası deyil, daha çox emosional jest və bədii şahidlikdir. Rəssam boyakarlıq dili vasitəsilə tamaşaçıları insan məsuliyyətinin sərhədləri və laqeydliyin bədəli haqqında düşünməyə vadar edir.
Tədbirdə tanınmış mədəniyyət xadimləri, görkəmli rəssamlar, eləcə də Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin mətbuat katibi Ceyhun Musaoğlu, yazıçı Arif Ərşad, Sumqayıtın "Dostlar Klubu"nun üzvü Əli Əmirli, hərbi ekspert Tərlan Eyvazov və digər ictimai xadimlər iştirak ediblər.
Açılış mərasimində giriş nitqi ilə qalereyanın direktoru İqbal Həsənəlizadə və layihənin art-meneceri Sofiya Frank çıxış ediblər. Həmçinin qonaqlara da söz verilib, onlar sərgi, həmçinin qalereyanın fəaliyyəti ilə bağlı təəssüratlarını bölüşüblər.
Qeyd edək ki, İntiqam Ağayev Əzim Əzimzadə adına Rəssamlıq Məktəbinin məzunudur, əsasən impressionizm üslubunda çalışır və yağlı boya texnikasında əsərlər yaradır. Onun işləri həm Azərbaycanda, həm də xaricdə sərgilənib və şəxsi kolleksiyalarda saxlanılır.
Asiman qalereyası paytaxtın mərkəzində yerləşən, Azərbaycan Rəssamlar İttifaqına məxsus binanın mansard mərtəbəsində fəaliyyət göstərir və eyni zamanda yaradıcılıq emalatxanası funksiyasını daşıyır. Qalereyada hər ay yenilənmiş ekspozisiya təqdim olunacaq.
Sərgi 28 fevrala qədər davam edəcək, növbəti sərgi Novruz bayramı mövzusuna həsr olunacaq.