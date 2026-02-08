Azərbaycan parabadmintonçuları dünya çempionatında ilk dəfə iki kateqoriya üzrə mübarizə aparacaqlar
Fərdi
- 08 fevral, 2026
- 14:22
Azərbaycan parabadmintonçuları Bəhreynin paytaxtı Manama şəhərində keçiriləcək dünya çempionatında ilk dəfə iki kateqoriya üzrə mübarizə aparacaqlar.
"Report" Milli Paralimpiya Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, kişilər arasında İbrahim Əliyev (SU-5) fərdi yarışda qüvvəsini sınayacaq.
Qadınlardan isə Zəhra Salmanlı və Nərmin İsgəndərova (hər ikisi SH-6) həm fərdi, həm də qoşa yarışlarda mübarizə aparacaqlar.
Qeyd edək ki, fevralın 8-dən 14-dək davam edəcək yarışda paralimpiyaçılarımız baş məşqçi Teymur Abbasovun rəhbərliyi altında mübarizə aparacaqlar.
