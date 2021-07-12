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ЕВРО-2020: Сборная Италии сравняла счет в финале - ОБНОВЛЕНО

ЕВРО-2020: Сборная Италии сравняла счет в финале - ОБНОВЛЕНО Сборная Англии вышла вперед в финальном матче чемпионата Европы по футболу с командой Италии.
Футбол
12 июля 2021 г. 00:31
ЕВРО-2020: Сборная Италии сравняла счет в финале - ОБНОВЛЕНО

Команда Италии сравняла счет в финальном матче чемпионата Европы по футболу с командой Англии -1:1.

Как передает Report, встреча проходит в Лондоне на стадионе "Уэмбли" в присутствии 67 173 зрителей.

Счет на второй минуте матча открыл защитник Люк Шоу. Этот гол стал самым быстрым в истории финалов чемпионатов Европы. До этого быстрее всех в решающих матчах забивал испанец Хесус Переда в 1964 году в игре против команды СССР (6-я минута), тот матч испанцы выиграли со счетом 2:1.

У итальянцев на 67-й минуте отличился защитник Леонардо Бонуччи.

23:06

Сборная Англии вышла вперед в финальном матче чемпионата Европы по футболу с командой Италии.

Как передает Report, встреча проходит в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

Счет на второй минуте матча открыл Люк Шоу.

Перенесенный на год из-за пандемии коронавируса чемпионат Европы стартовал 11 июня. Право принять матчи турнира получили Санкт-Петербург, Рим, Амстердам, Мюнхен, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон и Севилья.

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