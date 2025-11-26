Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Джейхун Байрамов посмотрел на стадионе в Неаполе матч "Наполи" - "Карабах"

    Футбол
    • 26 ноября, 2025
    • 05:43
    Джейхун Байрамов посмотрел на стадионе в Неаполе матч Наполи - Карабах

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и сопровождающая его делегация в рамках официального визита в Италию посмотрели на стадионе в Неаполе футбольный матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между местным "Наполи" и агдамским "Карабахом".

    Об этом Report сообщает со ссылкой на публикацию на странице в Х азербайджанского внешнеполитического ведомства.

    "Момент гордости, демонстрирующий сильные позиции Азербайджана в европейском футболе и поддержку наших национальных чемпионов на международной арене", - говорится в посте.

    В свою очередь, министр Дж. Байрамов также поделился публикацией в Х, подчеркнув, что "Карабах" с гордостью представляет Азербайджан в Европе.

    "После завершения игры мы вместе с президентом ФК "Карабах" Тахиром Гёзялем поприветствовали наших футболистов и выразили благодарность за их выступление против одного из сильнейших клубов Европы - "Наполи". Пожелал им дальнейших успехов в предстоящих матчах", - заявил глава МИД.

    Напомним, что матч "Наполи" - "Карабах" завершился победой хозяев со счетом 2:0.

    Ceyhun Bayramov Neapolda "Napoli" - "Qarabağ" qarşılaşmasını stadiondan izləyib

    Лента новостей