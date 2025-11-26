Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Футбол
    • 26 ноября, 2025
    • 00:47
    Лига чемпионов УЕФА: В матче Наполи - Карабах завершился первый тайм - ОБНОВЛЕНО

    В матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между "Наполи" и "Карабахом" завершился первый тайм.

    Как сообщает Report, после первой половины встречи счет ничейный - 0:0.

    В итальянском Неаполе стартовал матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между местным "Наполи" и агдамским "Карабахом".

    Как сообщает Report, встреча проходит на стадионе "Диего Армандо Марадона".

    Игру обслуживает бригада во главе с польским рефери ФИФА Шимоном Марчиняком.

    Лига чемпионов УЕФА матч "Наполи" - "Карабах" футбол
    UEFA Çempionlar Liqası: "Napoli" - "Qarabağ" oyununun ilk hissəsi bərabərliklə yekunlaşıb - YENİLƏNİR

