Лига чемпионов УЕФА: В матче "Наполи" - "Карабах" завершился первый тайм - ОБНОВЛЕНО
Футбол
- 26 ноября, 2025
- 00:47
В матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между "Наполи" и "Карабахом" завершился первый тайм.
Как сообщает Report, после первой половины встречи счет ничейный - 0:0.
В итальянском Неаполе стартовал матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между местным "Наполи" и агдамским "Карабахом".
Как сообщает Report, встреча проходит на стадионе "Диего Армандо Марадона".
Игру обслуживает бригада во главе с польским рефери ФИФА Шимоном Марчиняком.
