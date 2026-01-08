Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Армия Израиля заявила о новом ударе по югу Ливана

    Другие страны
    • 08 января, 2026
    • 18:24
    Израильские военные нанесли очередной удар по Южному Ливану.

    Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

    По ее информации, целью была ликвидация участника вооруженных формирований организации "Хезболлах". Удар был нанесен по окрестностям поселка Зайта на юге арабской республики.

    Эти действия предприняты "в ответ на продолжающиеся нарушения "Хезболлах" договоренностей о прекращении огня" на юге Ливана, утверждается в заявлении израильской армии.

