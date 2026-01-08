Армия Израиля заявила о новом ударе по югу Ливана
08 января, 2026
Израильские военные нанесли очередной удар по Южному Ливану.
Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.
По ее информации, целью была ликвидация участника вооруженных формирований организации "Хезболлах". Удар был нанесен по окрестностям поселка Зайта на юге арабской республики.
Эти действия предприняты "в ответ на продолжающиеся нарушения "Хезболлах" договоренностей о прекращении огня" на юге Ливана, утверждается в заявлении израильской армии.
