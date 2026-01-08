İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    İsrail ordusu Livanın cənubuna yeni zərbə endirib

    Digər ölkələr
    • 08 yanvar, 2026
    • 18:31
    İsrail ordusu Livanın cənubuna yeni zərbə endirib

    İsrail hərbçiləri Livanın cənubuna növbəti zərbə endiriblər.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə ordunun mətbuat xidməti açıqlama yayıb.

    Məlumata əsasən, hücumun məqsədi "Hizbullah" təşkilatının silahlı dəstələrinin bir üzvünün zərərsizləşdirilməsi olub. Zərbə ərəb respublikasının cənubunda yerləşən Zayta kəndinin ətrafına endirilib.

    İsrail ordusunun bəyanatında qeyd olunur ki, bu addımlar "Hizbullah"ın Livanın cənubunda atəşkəs razılaşmalarını davamlı şəkildə pozmasına cavab olaraq həyata keçirilib.

    İsrail Livan "Hizbullah" Hava zərbələri
    Армия Израиля заявила о новом ударе по югу Ливана

    Son xəbərlər

    19:04

    Makron: ÜST sammiti 2026-cı ilin aprelində Lion şəhərində keçiriləcək

    Digər ölkələr
    19:01

    Dubaydan Moskvaya uçan "Utair" təyyarəsi uğurla eniş edib - YENİLƏNİB-2

    Digər ölkələr
    18:54

    Azərbaycan bərpa olunan enerji sahəsində yeni gündəm formalaşdırır – TƏHLİL

    Energetika
    18:50

    Güləş üzrə Azərbaycan çempionatında ikinci günün finalçıları müəyyənləşib

    Komanda
    18:32

    "Real"ın qapıçısı karyerasını Premyer Liqada davam etdirə bilər

    Futbol
    18:31

    İsrail ordusu Livanın cənubuna yeni zərbə endirib

    Digər ölkələr
    18:18

    Tramp ölkəsini "faydasız" qurumlardan çıxarır - Bakının illərdir dediklərini Vaşinqton da təsdiqlədi - ŞƏRH

    Analitika
    18:13

    Bakıda telefonu oğurlayıb mobil tətbiqə müdaxilə edən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    17:58

    Almaniyada yaşayış evində partlayış olub, üç nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti