Азербайджан и Израиль обсудили сотрудничество в сфере ИИ и кибербезопасности

Азербайджан и Израиль обсудили приоритетные направления сотрудничества в сфере цифрового развития, транспорта и инноваций.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта, обсуждения состоялись в ходе встречи заместителя министра Самира Мамедова с послом Израиля в Азербайджане Роненом Краусом.

В ходе встречи были рассмотрены ключевые направления партнерства, включая городскую мобильность, цифровизацию транспорта, применение искусственного интеллекта, развитие инновационного предпринимательства и стартапов, механизмы поддержки в сфере кибербезопасности, а также формирование человеческого капитала с современными цифровыми знаниями и навыками.

Стороны также обменялись мнениями о ходе и перспективах реализации договоренностей, достигнутых в рамках 4-го заседания Совместной комиссии между Азербайджаном и Израилем, состоявшегося 20 ноября прошлого года.

Отдельно была представлена информация о деятельности Азербайджанского центра кибербезопасности, созданного совместно с израильским Technion Institute, а также о работе Центра передового опыта "Vistar", учрежденного в декабре прошлого года при сотрудничестве Агентства инноваций и цифрового развития, "Азеркосмос" и Israel Aerospace Industries.