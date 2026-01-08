Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Азербайджан и Израиль обсудили сотрудничество в сфере ИИ и кибербезопасности

    ИКТ
    • 08 января, 2026
    • 17:54
    Азербайджан и Израиль обсудили сотрудничество в сфере ИИ и кибербезопасности

    Азербайджан и Израиль обсудили приоритетные направления сотрудничества в сфере цифрового развития, транспорта и инноваций.

    Как сообщает Report со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта, обсуждения состоялись в ходе встречи заместителя министра Самира Мамедова с послом Израиля в Азербайджане Роненом Краусом.

    В ходе встречи были рассмотрены ключевые направления партнерства, включая городскую мобильность, цифровизацию транспорта, применение искусственного интеллекта, развитие инновационного предпринимательства и стартапов, механизмы поддержки в сфере кибербезопасности, а также формирование человеческого капитала с современными цифровыми знаниями и навыками.

    Стороны также обменялись мнениями о ходе и перспективах реализации договоренностей, достигнутых в рамках 4-го заседания Совместной комиссии между Азербайджаном и Израилем, состоявшегося 20 ноября прошлого года.

    Отдельно была представлена информация о деятельности Азербайджанского центра кибербезопасности, созданного совместно с израильским Technion Institute, а также о работе Центра передового опыта "Vistar", учрежденного в декабре прошлого года при сотрудничестве Агентства инноваций и цифрового развития, "Азеркосмос" и Israel Aerospace Industries.

