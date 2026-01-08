Житель Баку задержан по подозрению в краже телефона из автомобиля
Происшествия
- 08 января, 2026
- 18:42
В Сураханском районе Баку совершена кража мобильного телефона из автомобиля.
Как сообщили Report в МВД, 7 января около 23:00 неизвестный украл телефон из автомобиля марки Daewoo, принадлежащего жителю поселка Говсан, а затем посредством мобильного банковского приложения присвоил 1 029 манатов.
В результате оперативных мероприятий по подозрению в совершении преступления был задержан 32-летний С.Гулузаде.
По факту ведется расследование.
