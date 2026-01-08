Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Житель Баку задержан по подозрению в краже телефона из автомобиля

    08 января, 2026
    18:42
    Житель Баку задержан по подозрению в краже телефона из автомобиля

    В Сураханском районе Баку совершена кража мобильного телефона из автомобиля.

    Как сообщили Report в МВД, 7 января около 23:00 неизвестный украл телефон из автомобиля марки Daewoo, принадлежащего жителю поселка Говсан, а затем посредством мобильного банковского приложения присвоил 1 029 манатов.

    В результате оперативных мероприятий по подозрению в совершении преступления был задержан 32-летний С.Гулузаде.

    По факту ведется расследование.

    Bakıda telefonu oğurlayıb mobil tətbiqə müdaxilə edən şəxs saxlanılıb

