Житель Баку задержан по подозрению в краже телефона из автомобиля

В Сураханском районе Баку совершена кража мобильного телефона из автомобиля.

Как сообщили Report в МВД, 7 января около 23:00 неизвестный украл телефон из автомобиля марки Daewoo, принадлежащего жителю поселка Говсан, а затем посредством мобильного банковского приложения присвоил 1 029 манатов.

В результате оперативных мероприятий по подозрению в совершении преступления был задержан 32-летний С.Гулузаде.

По факту ведется расследование.