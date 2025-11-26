UEFA Çempionlar Liqası: "Napoli" - "Qarabağ" oyunu başlayıb
Futbol
- 26 noyabr, 2025
- 00:01
Neapolda "Napoli" (İtaliya) və "Qarabağ" komandaları arasında UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin V turunun oyunu başlayıb.
"Report"un məlumatına görə, matç "Stadio Diego Armando Maradona" stadionunda keçirilir.
Qarşılaşmanı Polşadan olan FIFA referisi Şimon Marçinyak idarə edir.
