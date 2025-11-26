İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    UEFA Çempionlar Liqası: "Napoli" - "Qarabağ" oyunu başlayıb

    Futbol
    • 26 noyabr, 2025
    • 00:01
    UEFA Çempionlar Liqası: Napoli - Qarabağ oyunu başlayıb

    Neapolda "Napoli" (İtaliya) və "Qarabağ" komandaları arasında UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin V turunun oyunu başlayıb.

    "Report"un məlumatına görə, matç "Stadio Diego Armando Maradona" stadionunda keçirilir.

    Qarşılaşmanı Polşadan olan FIFA referisi Şimon Marçinyak idarə edir.

