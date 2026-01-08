В Баку состоялось открытие чемпионата Азербайджана по борьбе

Состоялось открытие чемпионата Азербайджана по борьбе.

Как сообщает Report, в мероприятии во Дворце спорта Баку приняли участие официальные лица Министерства молодежи и спорта, Национального олимпийского комитета, а также Федерации борьбы Азербайджана и др.

Отметим, что стартовавший 7 января чемпионат Азербайджана по вольной и греко-римской борьбе завершится 11 января.