В Баку состоялось открытие чемпионата Азербайджана по борьбе
Индивидуальные
- 08 января, 2026
- 17:43
Состоялось открытие чемпионата Азербайджана по борьбе.
Как сообщает Report, в мероприятии во Дворце спорта Баку приняли участие официальные лица Министерства молодежи и спорта, Национального олимпийского комитета, а также Федерации борьбы Азербайджана и др.
Отметим, что стартовавший 7 января чемпионат Азербайджана по вольной и греко-римской борьбе завершится 11 января.
