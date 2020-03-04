До ЕВРО-2020 осталось 100 дней: Мнения специалистов - ВИДЕО

До предстоящего чемпионата Европы по футболу осталось 100 дней.

В связи с этим знаменательным днем Report узнал мнение судьи-инспектора международной категории Азербайджана Асима Худиева, посла ЕВРО-2020 по Баку, ветерана футбола Вели Гасымова и председателя Комитета судей и судей-инспекторов АФФА Фрица Штухлика.

Коснувшись важности проведения чемпионата Европы в Баку, они отметили о пользе турнира для Азербайджана.

По словам А.Худиева, проведение подобного соревнования в Азербайджане является результатом доверия к нашей стране: "УЕФА создает условия всем странам-членам структуры для проведения соревнований в их странах. Организация предыдущих турниров показала, что Азербайджан может проводить подобные мероприятия на высоком уровне".

Вели Гасымов считает, что проведение в Баку 4-х матчей ЕВРО-2020 является настоящим праздником для местных болельщиков: "Турнир принесет нашей стране всестороннюю пользу. Есть люди, которые слышали про Азербайджан, но не видели страну. После посещения нашей страны они увидят, насколько Азербайджан развитая страна, а также узнают, насколько красив Баку".

Фриц Штухлик подчеркнул, что проведение игр чемпионата Европы в Азербайджане принесет пользу экономике страны: "Азербайджан был выбран УЕФА, а это значит, что страна находится в центре внимания структуры. С другой стороны, во время матчей страну посетят многочисленные болельщики, что принесет пользу экономике страны".

Отметим, что в честь 60-летнего юбилея чемпионата Европы впервые его проведут в 12-ти различных городах.

Напомним, что 13 июня на Бакинском олимпийской стадионе состоится матч между сборными Уэльса и Швейцарии.

17 июня встретятся Турция-Уэльс, а 21 июня - Швейцария-Турция. В Баку также пройдет один матч 1/4 финала.

Первый матч ЕВРО-2020 пройдет между клубами Италии и Турции на стадионе "Олимпико" в Риме.