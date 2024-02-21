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Директор стадиона: Идет подготовка к матчу "Карабах" - "Брага"

Директор стадиона: Идет подготовка к матчу "Карабах" - "Брага"
Футбол
21 февраля 2024 г. 12:43
Директор стадиона: Идет подготовка к матчу Карабах - Брага

Республиканский стадион имени "Тофика Бахрамова" в Баку готовится принять матч "Карабах" - "Брага" стадии плей-офф Лиги Европы УЕФА.

Как сообщил Report директор спортивной арены Талет Мамедов, работы по подготовке стадиона близятся к завершению.

По его словам, обвалившаяся в декабре часть крыши стадиона будет восстановлена после доставки в страну материалов из Турции.

Встреча между командами пройдет на стадионе 22 февраля, стартовый свисток прозвучит в 21:45.

В первом матче между командами, который состоялся в Португалии, чемпион Азербайджана одержал победу со счетом 4:2.

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Версия на азербайджанском языке “Tofiq Bəhramov” stadionunda “Qarabağ”ın avrokubok oyunu üçün son tamamlanma işləri görülür

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