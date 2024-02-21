Директор стадиона: Идет подготовка к матчу "Карабах" - "Брага"

Республиканский стадион имени "Тофика Бахрамова" в Баку готовится принять матч "Карабах" - "Брага" стадии плей-офф Лиги Европы УЕФА.
Как сообщил Report директор спортивной арены Талет Мамедов, работы по подготовке стадиона близятся к завершению.
По его словам, обвалившаяся в декабре часть крыши стадиона будет восстановлена после доставки в страну материалов из Турции.
Встреча между командами пройдет на стадионе 22 февраля, стартовый свисток прозвучит в 21:45.
В первом матче между командами, который состоялся в Португалии, чемпион Азербайджана одержал победу со счетом 4:2.