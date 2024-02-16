Лига Европы: Начался второй тайм в матче "Брага" - "Карабах"

В Португалии проходит первый матч между португальской "Брагой" и азербайджанским "Карабахом" в рамках плей-офф Лиги Европы УЕФА по футболу.

Начался второй тайм в первом матче стадии плей-офф Лиги Европы УЕФА между командами "Брага" и "Карабах".

Как сообщает Report , на 21-й минуте Марко Янкович точно реализовал пенальти, а на 44-й минуте Симон Банза восстановил восстановили равновесие. Счет 1:1.

00:47

В первом матче стадии плей-офф Лиги Европы УЕФА между командами "Брага" и "Карабах", который проходит в Португалии, забит второй гол.

Как сообщает Report , хозяева поля восстановили равновесие на 44-й минуте – 1:1.

Отличился игрок "Браги" Симон Банза.

00:25

Открыть счет в первом матче стадии плей-офф Лиги Европы УЕФА между командами "Брага" и "Карабах", который проходит в Португалии.

Как сообщает Report , на 21-й минуте игрок сборной Азербайджана Марко Янкович реализовал пенальти.

00:20

В Португалии проходит первый матч между португальской "Брагой" и азербайджанским "Карабахом" в рамках плей-офф Лиги Европы УЕФА по футболу.

Как сообщает Report , матч стартовал в 00:00 по бакинскому времени.

Главный арбитр встречи - Мортен Крог из Дании.

Отметим, что ответный матч между сторонами состоится 22 февраля на республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова.