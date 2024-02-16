Лига Европы: Начался второй тайм в матче "Брага" - "Карабах"

Начался второй тайм в первом матче стадии плей-офф Лиги Европы УЕФА между командами "Брага" и "Карабах".
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В первом матче стадии плей-офф Лиги Европы УЕФА между командами "Брага" и "Карабах", который проходит в Португалии, забит второй гол.
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Отличился игрок "Браги" Симон Банза.
Открыть счет в первом матче стадии плей-офф Лиги Европы УЕФА между командами "Брага" и "Карабах", который проходит в Португалии.
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В Португалии проходит первый матч между португальской "Брагой" и азербайджанским "Карабахом" в рамках плей-офф Лиги Европы УЕФА по футболу.
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Главный арбитр встречи - Мортен Крог из Дании.
Отметим, что ответный матч между сторонами состоится 22 февраля на республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова.