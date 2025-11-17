Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Футбол
    • 17 ноября, 2025
    • 00:07
    Дидье Дешам: Сборная Азербайджана действовала на поле агрессивно

    Сборная Азербайджана по футболу сегодня действовала на поле агрессивно.

    Как сообщает Report, об этом главный тренер сборной Франции Дидье Дешам сказал на пресс-конференции по итогам матча с азербайджанской командой в рамках отбора на ЧМ-2026 по футболу. Встреча завершилась победой французов со счетом 3:1.

    "Первый тайм выдался сложным. Соперник вел себя очень агрессивно. В итоге мы победили. Я поговорил с игроками, мы готовы к следующим матчам", - отметил опытный специалист.

    Он также прокомментировал тот факт, что его подопечные проигрывали по ходу матча.

    "Игра длится 90 минут. К сожалению, мы столкнулись с агрессивной и динамичной командой. Соперник забил гол, но затем мы смогли переломить ход игры. Мы сделали все возможное и одержали победу", - отметил Дешам.

    Наставник французов также указал на прогресс в сборной Азербайджана.

    "Я уважаю все команды. Малые страны также работают над собой. Азербайджанский "Карабах" играет в Лиге Чемпионов, набирает очки. Мы прекрасно провели время в Баку. Атмосфера на стадионе также была хорошей", - заключил он.

    Франция сборная Азербайджана футбол пресс-конференция
    Didye Deşam: "Azərbaycan millisi çox aqressiv idi"

