Дидье Дешам: Сборная Азербайджана действовала на поле агрессивно

Сборная Азербайджана по футболу сегодня действовала на поле агрессивно.

Как сообщает Report, об этом главный тренер сборной Франции Дидье Дешам сказал на пресс-конференции по итогам матча с азербайджанской командой в рамках отбора на ЧМ-2026 по футболу. Встреча завершилась победой французов со счетом 3:1.

"Первый тайм выдался сложным. Соперник вел себя очень агрессивно. В итоге мы победили. Я поговорил с игроками, мы готовы к следующим матчам", - отметил опытный специалист.

Он также прокомментировал тот факт, что его подопечные проигрывали по ходу матча.

"Игра длится 90 минут. К сожалению, мы столкнулись с агрессивной и динамичной командой. Соперник забил гол, но затем мы смогли переломить ход игры. Мы сделали все возможное и одержали победу", - отметил Дешам.

Наставник французов также указал на прогресс в сборной Азербайджана.

"Я уважаю все команды. Малые страны также работают над собой. Азербайджанский "Карабах" играет в Лиге Чемпионов, набирает очки. Мы прекрасно провели время в Баку. Атмосфера на стадионе также была хорошей", - заключил он.