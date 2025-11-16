İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Didye Deşam: "Azərbaycan millisi çox aqressiv idi"

    Futbol
    16 noyabr, 2025
    23:18
    Futbol üzrə Azərbaycan millisi bu gün meydanda aqressiv davranıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Fransa yığmasının baş məşqçisi Didye Deşam mətbuat konfransında deyib.

    Təcrübəli mütəxəssis DÇ-2026-nın seçmə mərhələsində Azərbaycan komandasına qalib gəldikləri (3:1) matçla bağlı fikirlərini bölüşüb:

    "Burada məqsədimiz işimizi görmək idi. Birinci hissə çətin oldu. Rəqib çox aqressiv davranırdı. Sonda qalib gəldik. Oyunçularla danışdım. Növbəti matçlara da hazırıq".

    O, hesabda geri düşmələrinə də münasibət bildirib:

    "Oyunlar 90 dəqiqə olur. Təəssüf ki, aqressiv və dinamik komanda ilə qarşılaşdıq. Rəqib qol vurdu, amma sonra vəziyyəti dəyişə bildik. Əlimizdən gələni etdik və qələbə qazandıq".

    Deşamın sözlərinə görə, Azərbaycan millisində də irəliləyiş var:

    "Bütün komandalara hörmətlə yanaşıram. Kiçik ölkələr də öz üzərilərində işləyirlər. Azərbaycan təmsilçisi "Qarabağ" Çempionlar Liqasında oynayır, xallar qazanır. Biz Bakıda əla vaxt keçirdi. Stadiondakı atmosfer də yaxşı idi".

    Дидье Дешам: Сборная Азербайджана действовала на поле агрессивно

