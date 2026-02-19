Кобахидзе исключил использование терминала Кулеви для обхода санкций

Нефтяной терминал Кулеви, расположенный в Грузии на берегу Черного моря, не используется для обхода санкций против РФ.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе журналистам.

"Наша власть очень строго соблюдает санкционный режим. Было множество спекуляций, затем приезжали разные мониторинговые миссии, в том числе из Америки, Европы и Британии. Все подтвердили, что все заявления об обходе санкций были полной спекуляцией. Это касается и Кулеви. В связи с этим мы переслали европейским структурам полную информацию", - сказал Кобахидзе.

Как передавало агентство Reuters 9 февраля, ЕС намерен включить в черный список 42 танкера и впервые ввести санкции против портов третьих стран - Индонезии и Грузии - за операции с российской нефтью в рамках 20-го пакета санкций против РФ. Речь идет в том числе о терминале Кулеви, который находится в Западной Грузии на побережье Черного моря.