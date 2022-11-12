Дата проведения Гран-при Азербайджана "Формулы-1" может быть изменена

Дата проведения Гран-при Азербайджана "Формулы-1" в 2023 году может быть изменена.

Дата проведения Гран-при Азербайджана "Формулы-1" в 2023 году может быть изменена.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт torcedores.com, это связано с тем, что проведение китайского этапа гонок находится под вопросом.

Не исключается, что проведение Гран-при на трассе в Шанхае будет отложено из-за ухудшения ситуации, связанной с пандемией COVID-19 в Китае.

Если это произойдет, то временной промежуток между гонками до и после Гран-при Китая составит четыре недели, что не устраивает организаторов. Чтобы сократить этот возможный интервал до трех недель, Гран-при Азербайджана может состоятся на неделю раньше изначально запланированной даты.

Отметим, что в календаре, опубликованном на официальном сайте "Формулы-1", указано, что гонка в Баку пройдет 28-30 апреля.