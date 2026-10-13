Посол США в Греции отправлена в отставку

Президент США Дональд Трамп попросил Кимберли Гилфойл уйти с поста посла в Греции.

Как передает Report cо ссылкой на зарубежные медиа, об этом в ходе брифинга заявила новый пресс-секретарь Белого дома Кэти Захария.

"Мы попросили Гилфойл уйти в отставку. Она была прекрасным приобретением для нашей команды, и мы желаем ей всего наилучшего", – добавила она.

Ранее сообщалось, что Трамп рассматривает возможность увольнения Гилфойл после резонансных сообщений о ней и должен принять решение в ближайшее время.

Речь идет об утверждениях, что посол принимала дорогие подарки и якобы просила деньги в обмен на помощь в установлении контактов с должностными лицами американской администрации.

По данным медиа, Гилфойл четыре года была невестой старшего сына Трампа.

По данным издания The Wall Street Journal, Гилфойл просила сторонника Трампа Эрика Детерса погасить ее задолженность по кредитной карте в размере $100 тыс. перед слушаниями по утверждению ее кандидатуры в Сенате в июле 2025 года. Издание также сообщило о поездках Гилфойл и проживании в дорогих отелях за счет состоятельных греческих бизнесменов.