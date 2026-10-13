ABŞ-nin Yunanıstandakı səfiri istefaya göndərilib
Digər ölkələr
- 13 oktyabr, 2026
- 19:22
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
ABŞ Prezidenti Donald Tramp Kimberli Qilfoyldan Yunanıstandakı səfir vəzifəsindən istefa verməsini istəyib.
"Report" xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ağ Evin yeni mətbuat katibi Keti Zakariya brifinq zamanı bildirib.
"Biz Qilfoyldan istefa verməsini xahiş etdik. Biz ona hər şeyin ən yaxşısını arzulayırıq", - o əlavə edib.
Daha əvvəl məlumat verilib ki, Tramp diplomat barəsində yayılan rezonans doğuran xəbərlərdən sonra Qilfoylun işdən çıxarılması imkanını nəzərdən keçirir.
Söhbət səfirin bahalı hədiyyələr qəbul etməsi və guya ABŞ administrasiyasının vəzifəli şəxsləri ilə əlaqələr qurmağa kömək etmək müqabilində pul istəməsi ilə bağlı iddialardan gedir.
Son xəbərlər
00:38
Azərbaycan 2030-cu ildə icmal büdcənin kəsirini 260 milyon dollara endirəcəkMaliyyə
00:30
Azərbaycan iqtisadiyyatına yaxın 4 ildə mümkün investisiya qoyuluşunun məbləği elan edilibMaliyyə
00:25
Azərbaycan gələn il xarici dövlət borcunun ödənilməsinə 1,4 milyard manatdan çox pul xərcləyəcəkMaliyyə
00:18
Azərbaycan yaxın 4 ildə Qarabağ və Şərqi Zəngəzura 13,2 milyard manat xərcləyəcəkMaliyyə
00:04
Azərbaycanın 2027-ci il üçün büdcəsi ilkin variantla müqayisədə dəyişdirilibMaliyyə
23:54
Azərbaycan XİN: AQEM-in VII Zirvə Görüşü regional dialoqun inkişaf etdirilməsində mühüm mərhələdirXarici siyasət
23:43
2027-2030-cu illəri əhatə edən Ortamüddətli Xərclər Çərçivəsi açıqlanıbMaliyyə
23:32
Tramp: Latın Amerikasında narkokartel obyektlərinə zərbələr gücləndiriləcəkDigər ölkələr
23:19
İstanbulda sel nəticəsində köməksiz qalan 3055 nəfər xilas edilibRegion