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    AP: Трамп рассматривает возможность отставки посла США в Греции

    Другие страны
    • 12 октября, 2026
    • 06:27
    AP: Трамп рассматривает возможность отставки посла США в Греции

    Президент США Дональд Трамп и госсекретарь Марко Рубио рассматривают возможность отстранения Кимберли Гилфойл от должности американского посла в Греции на фоне сообщений о ее предполагаемом неподобающем поведении.

    Как передает Report со ссылкой на Associated Press, об этом сообщили источники агентства.

    По их данным, Трамп и Рубио крайне возмущены появившимися сообщениями о поведении дипломата.

    Ожидается, что решение о дальнейшей работе Гилфойл может быть принято в течение недели после Дня Колумба, который отмечается в США 12 октября.

    Дональд Трамп Марко Рубио Кимберли Гилфойл Отставка посла
    AP: Tramp ABŞ-nin Yunanıstandakı səfirinin istefası ehtimalını nəzərdən keçirir
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