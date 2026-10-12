AP: Трамп рассматривает возможность отставки посла США в Греции
Другие страны
- 12 октября, 2026
- 06:27
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Президент США Дональд Трамп и госсекретарь Марко Рубио рассматривают возможность отстранения Кимберли Гилфойл от должности американского посла в Греции на фоне сообщений о ее предполагаемом неподобающем поведении.
Как передает Report со ссылкой на Associated Press, об этом сообщили источники агентства.
По их данным, Трамп и Рубио крайне возмущены появившимися сообщениями о поведении дипломата.
Ожидается, что решение о дальнейшей работе Гилфойл может быть принято в течение недели после Дня Колумба, который отмечается в США 12 октября.
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