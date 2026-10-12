AP: Трамп рассматривает возможность отставки посла США в Греции

Президент США Дональд Трамп и госсекретарь Марко Рубио рассматривают возможность отстранения Кимберли Гилфойл от должности американского посла в Греции на фоне сообщений о ее предполагаемом неподобающем поведении.

Как передает Report со ссылкой на Associated Press, об этом сообщили источники агентства.

По их данным, Трамп и Рубио крайне возмущены появившимися сообщениями о поведении дипломата.

Ожидается, что решение о дальнейшей работе Гилфойл может быть принято в течение недели после Дня Колумба, который отмечается в США 12 октября.