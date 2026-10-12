İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    AP: Tramp ABŞ-nin Yunanıstandakı səfirinin istefası ehtimalını nəzərdən keçirir

    Digər ölkələr
    • 12 oktyabr, 2026
    • 07:11
    AP: Tramp ABŞ-nin Yunanıstandakı səfirinin istefası ehtimalını nəzərdən keçirir

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp və dövlət katibi Marko Rubio qeyri-münasib davranışı ilə bağlı yayılan məlumatlara görə amerikalı diplomat Kimberli Gilfoylun Yunanıstandakı səfir vəzifəsindən kənarlaşdırılması imkanını nəzərdən keçirirlər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Associated Press" agentliyi mənbələrinə istinadən məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, diplomatın davranışı ilə bağlı yayılan məlumatlar Tramp və Rubioda ciddi narazılıq doğurub.

    Gilfoylun gələcək fəaliyyəti ilə bağlı qərarın ABŞ-də oktyabrın 12-də qeyd olunan Kolumb Günü bayramından sonrakı bir həftə ərzində veriləcəyi gözlənilir.

    ABŞ səfiri Donald Tramp Marko Rubio
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    MiniBoss
    MiniBoss

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