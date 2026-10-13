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    ЦБА: Позиция ликвидности банковского сектора остается на комфортном уровне

    Финансы
    • 13 октября, 2026
    • 18:36
    ЦБА: Позиция ликвидности банковского сектора остается на комфортном уровне

    Позиция ликвидности банковского сектора Азербайджана находится на комфортном уровне.

    Как сообщает Report, об этом говорится в полугодовом "Отчете о финансовой стабильности" Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

    Согласно документу, в первой половине этого года совокупный коэффициент покрытия ликвидности (LCR) вырос на 6 процентных пунктов по сравнению с концом 2025 года, составив 160%, в национальной валюте - на 11 процентных пунктов, до 138%. Как по совокупному, так и по манатному показателю LCR все банки превысили минимальные регуляторные требования (на конец июня 2026 года минимальные требования по совокупному и манатному LCR составляют 100% и 70-80% соответственно).

    По сравнению с концом 2025 года высоколиквидные активы сектора выросли на 13% (1,9 млрд манатов), до 17 млрд манатов, чистые денежные выплаты сектора - на 9% (908 млн манатов) - до 10,6 млрд манатов. Основной причиной роста показателей ликвидности банков стало увеличение высококачественных ликвидных активов, главными драйверами которого являются овернайт-депозиты и депозиты, размещенные в рамках репо-операций в ЦБА.

    Банковский сектор Азербайджана Центральный банк Азербайджана (ЦБА)
    AMB: Bank sektorunun likvidlik mövqeyi komfort zonadadır
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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