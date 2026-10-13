В Сумгайыте хирурги спасли новорожденного с редчайшей патологией

В Перинатальном центре, функционирующем при Сумгайытском медицинском центре, выполнена сложная хирургическая операция над новорожденным младенцем, с диагнозом экстрофия мочевого пузыря и анальная атрезия.

Об этом Report сообщили в TƏBİB.

Отмечается, что в настоящее время лечение и медицинское наблюдение младенца продолжаются, его состояние оценивается как удовлетворительное.

Отметим, что экстрофия мочевого пузыря - это врожденный порок развития, характеризующийся нарушением нормального формирования мочевого пузыря и передней брюшной стенки, а анальная атрезия - врожденный порок развития, характеризующийся отсутствием или закрытием анального отверстия. Сочетание этих двух патологий наблюдается приблизительно в одном случае на 300 тысяч родов.