Клиентские активы инвесткомпаний в Азербайджане в этом году сократились на 18%

В Азербайджане в I полугодии этого года клиентские активы инвестиционных компаний сократились на 18% или на 472 млн манатов, снизившись к 1 июля этого года до 2,1 млрд манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в "Отчете о финансовой стабильности" Центрального банка Азербайджана за первое полугодие.

Согласно документу, основным драйвером снижения клиентских активов стали брокерские услуги на внешнем рынке. Так, клиентские активы по брокерским услугам на внешнем рынке сократились на 25% (552 млн манатов), составив 1,7 млрд манатов.