Первая леди Камбоджи ознакомилась с Ичеришехер

13 октября первая леди Королевства Камбоджа Пич Чанмони ознакомилась с Ичеришехер, входящим в список памятников мирового культурного наследия.

Как сообщает Report, прогулка гостьи по Ичеришехер началась со знакомства с историческим архитектурным памятником - Гыз Галасы. Госпоже Пич Чанмони была предоставлена информация об истории строительства крепостных стен.

Отмечалось, что Гыз Галасы, фундамент которой был заложен в VII-VI веках до нашей эры, была восстановлена в XII веке. Памятник высотой 28 метров и диаметром 16-16,5 метра состоит из цилиндрической основной башни и примыкающего к ней с южной стороны крупного опорного сооружения. Вошедшей внутрь Гыз Галасы гостье была представлена подробная информация о внутренней структуре памятника, его прежней функции и археологических находках.

Во время прогулки первой леди Королевства Камбоджа также была предоставлена подробная информация о Государственном историко-архитектурном заповеднике "Ичеришехер", включенном в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, а также проводимых здесь работах по ремонту, благоустройству и реставрации. Подчеркивалось, что на территории Ичеришехер сохранены уникальные исторические архитектурные памятники, относящиеся к различным векам.

Гостья также ознакомилась с брендом "Дастан", созданным в Центре традиционного искусства Ичеришехер. Ей была предоставлена подробная информация о проектах, реализуемых в направлении сохранения и пропаганды нашего национального наследия, а также представленных ручных изделиях и образцах искусства.

Здесь первая леди Королевства Камбоджа продемонстрировала свой талант художника. В качестве памятного подарка гостье был преподнесен кялагаи с орнаментами Ичеришехер, принадлежащий бренду Zadagan.

Госпожа Пич Чанмони ознакомилась с арт-пространством "БухарАрт", гостье в подарок была преподнесена выполненная на дереве уменьшенная модель Ичеришехер.

Гостья ознакомилась с созданными в Ичеришехер Общинным центром для эффективного проведения досуга жителей, а также с недавно благоустроенным зеленым общественным пространством "Ичичери" и дом-музеем Мир Теймура Мамедова. Гостье была предоставлена подробная информация о музее и хранящихся здесь произведениях.

Первая леди Королевства Камбоджа также ознакомилась с шедевром средневековой восточной архитектуры, историко-архитектурным памятником мирового значения - "Комплексом Дворца Ширваншахов". Было сообщено, что сооружения исторического памятника, возведенного в начале XV века, расположены в самой высокой точке одного из холмов Ичеришехер. Он хорошо виден с Каспийского моря и возвышенностей вокруг города. Комплекс по сей день сохраняет свои историко-архитектурные достоинства. Здесь госпоже Пич Чанмони была подарена картина, принадлежащая бренду "Дастан".

Во время прогулки госпоже Пич Чанмони также рассказали о первом в Азербайджане "Музее чайной сокровищницы". Отмечалось, что в музее впервые в виде систематизированной экспозиции представлена редкая коллекция, объединяющая богатство мировой культуры чая, бытовые и художественные традиции различных народов. Одной из главных особенностей проекта является гармоничное сочетание мировой чайной культуры с древними традициями гостеприимства Азербайджана. Наряду со армуду-стаканами и самоваром, являющимися неотъемлемыми атрибутами азербайджанского чайного стола, в экспозиции особое место занимает обнаруженный на территории древнего Шеки 3400-летний глиняный самовар. Это доказывает, что культура заваривания чая с тимьяном, мятой и различными пряностями имеет очень древние корни.

Знакомство с Ичеришехер произвело на госпожу Пич Чанмони приятные впечатления.