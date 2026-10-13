Делегация ВМС Азербайджана обсудила расширение сотрудничества на симпозиуме в Венеции

В Венеции состоялся XV Трансрегиональный симпозиум по морской мощи (Trans-Regional Seapower Symposium – T-RSS), организованный Военно-морскими силами Италии.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В мероприятии принимали участие командующие и делегации военно-морских сил различных стран, представители международных организаций, научных кругов и оборонной промышленности.

В ходе симпозиума был проведен обмен мнениями по вопросам глобальной и региональной морской безопасности, защиты международных морских путей, совместных действий по противодействию современным вызовам, а также развития сотрудничества между военно-морскими силами.

В рамках мероприятия делегация Военно-морских сил Азербайджана во главе с командующим ВМС контр-адмиралом Шахином Мамедовым провела ряд двусторонних встреч.

На встречах были обсуждены вопросы расширения сотрудничества между военно-морскими силами, обмена опытом и развития взаимодействия в сфере морской безопасности.