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    Делегация ВМС Азербайджана обсудила расширение сотрудничества на симпозиуме в Венеции

    Армия
    • 13 октября, 2026
    • 18:42
    Делегация ВМС Азербайджана обсудила расширение сотрудничества на симпозиуме в Венеции

    В Венеции состоялся XV Трансрегиональный симпозиум по морской мощи (Trans-Regional Seapower Symposium – T-RSS), организованный Военно-морскими силами Италии.

    Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

    В мероприятии принимали участие командующие и делегации военно-морских сил различных стран, представители международных организаций, научных кругов и оборонной промышленности.

    В ходе симпозиума был проведен обмен мнениями по вопросам глобальной и региональной морской безопасности, защиты международных морских путей, совместных действий по противодействию современным вызовам, а также развития сотрудничества между военно-морскими силами.

    В рамках мероприятия делегация Военно-морских сил Азербайджана во главе с командующим ВМС контр-адмиралом Шахином Мамедовым провела ряд двусторонних встреч.

    На встречах были обсуждены вопросы расширения сотрудничества между военно-морскими силами, обмена опытом и развития взаимодействия в сфере морской безопасности.

    Делегация ВМС Азербайджана обсудила расширение сотрудничества на симпозиуме в Венеции
    Делегация ВМС Азербайджана обсудила расширение сотрудничества на симпозиуме в Венеции

    Министерство обороны Азербайджана (МО Азербайджана) Азербайджано-итальянские отношения Военное сотрудничество
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    Azərbaycan HDQ-nin nümayəndə heyəti beynəlxalq simpoziumda iştirak edib
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