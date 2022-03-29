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Дайнис Казакевич: Сборная Азербайджана - хорошая команда

Дайнис Казакевич: Сборная Азербайджана - хорошая команда "Сборная Азербайджана - хорошая команда".
Футбол
29 марта 2022 г. 18:48
Дайнис Казакевич: Сборная Азербайджана - хорошая команда

"Сборная Азербайджана - хорошая команда".

Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер сборной Латвии Дайнис Казакевич на пресс-конференции после победы над сборной Азербайджана со счетом 1:0.

"Это был типичный контрольный матч, - сказал 41-летний специалист. - Встреча в целом прошла на среднем уровне. На поле было достаточно технических сбоев".

По его словам, команда столкнулась с серьезными проблемами в первые 15 минут.

Казакевич сказал, что игра была грубой: "Несмотря на это, моя команда показала себя с хорошей стороны. Я думаю, что эта встреча была очень полезным опытом для молодежи".

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Версия на азербайджанском языке Daynis Kazakeviç: "Azərbaycan millisi kifayət qədər yaxşı komandadır"

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