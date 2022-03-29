Дайнис Казакевич: Сборная Азербайджана - хорошая команда

"Сборная Азербайджана - хорошая команда".

"Сборная Азербайджана - хорошая команда".

Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер сборной Латвии Дайнис Казакевич на пресс-конференции после победы над сборной Азербайджана со счетом 1:0.

"Это был типичный контрольный матч, - сказал 41-летний специалист. - Встреча в целом прошла на среднем уровне. На поле было достаточно технических сбоев".

По его словам, команда столкнулась с серьезными проблемами в первые 15 минут.

Казакевич сказал, что игра была грубой: "Несмотря на это, моя команда показала себя с хорошей стороны. Я думаю, что эта встреча была очень полезным опытом для молодежи".