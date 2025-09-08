российско-украинская война ЧМ-2026 Израиль и Сектор Газа ОПЕК+
    Футбол
    • 08 сентября, 2025
    • 00:43
    ЧМ-2026: В еврозоне прошли очередные матчи отборочного цикла

    В еврозоне прошли очередные матчи отборочного цикла чемпионата мира по футболу 2026 года.

    Как сообщает Report, в группах A, G, J и E было проведено восемь встреч.

    Сборная Германии в группе A приняла Северную Ирландию, сборная Турции в группе E встретилась с командой Испании.

    Все результаты игрового вечера:

    Группа A

    Германия - Северная Ирландия - 3:1

    Люксембург - Словакия - 0:1

    Очки: Словакия - 6, Северная Ирландия - 3, Германия - 3, Люксембург - 0.

    Группа G

    Литва – Нидерланды – 2:3

    Польша - Финляндия - 3:1

    Очки: Нидерланды - 10 (4 игры), Польша - 10 (5 игр), Финляндия - 7 (5 игр), Литва - 3 (5 игр), Мальта - 2 (5 игр).

    Группа J

    Северная Македония - Лихтенштейн – 5:0

    Бельгия - Казахстан - 6:0

    Очки: Северная Македония - 11 (5 игр), Уэльс - 10 (5 игр), Бельгия - 10 очков (4 игры), Казахстан - 3 (5 игр), Лихтенштейн - 0 (5 игр).

    Группа E

    Грузия – Болгария – 3:0

    Турция - Испания - 0:6

    Очки: Испания - 6, Турция - 3, Грузия - 3, Болгария - 0.

