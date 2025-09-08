ЧМ-2026: В еврозоне прошли очередные матчи отборочного цикла

В еврозоне прошли очередные матчи отборочного цикла чемпионата мира по футболу 2026 года.

Как сообщает Report, в группах A, G, J и E было проведено восемь встреч.

Сборная Германии в группе A приняла Северную Ирландию, сборная Турции в группе E встретилась с командой Испании.

Все результаты игрового вечера:

Группа A

Германия - Северная Ирландия - 3:1

Люксембург - Словакия - 0:1

Очки: Словакия - 6, Северная Ирландия - 3, Германия - 3, Люксембург - 0.

Группа G

Литва – Нидерланды – 2:3

Польша - Финляндия - 3:1

Очки: Нидерланды - 10 (4 игры), Польша - 10 (5 игр), Финляндия - 7 (5 игр), Литва - 3 (5 игр), Мальта - 2 (5 игр).

Группа J

Северная Македония - Лихтенштейн – 5:0

Бельгия - Казахстан - 6:0

Очки: Северная Македония - 11 (5 игр), Уэльс - 10 (5 игр), Бельгия - 10 очков (4 игры), Казахстан - 3 (5 игр), Лихтенштейн - 0 (5 игр).

Группа E

Грузия – Болгария – 3:0

Турция - Испания - 0:6

Очки: Испания - 6, Турция - 3, Грузия - 3, Болгария - 0.