ЧМ-2026: В еврозоне прошли очередные матчи отборочного цикла
- 08 сентября, 2025
- 00:43
В еврозоне прошли очередные матчи отборочного цикла чемпионата мира по футболу 2026 года.
Как сообщает Report, в группах A, G, J и E было проведено восемь встреч.
Сборная Германии в группе A приняла Северную Ирландию, сборная Турции в группе E встретилась с командой Испании.
Все результаты игрового вечера:
Группа A
Германия - Северная Ирландия - 3:1
Люксембург - Словакия - 0:1
Очки: Словакия - 6, Северная Ирландия - 3, Германия - 3, Люксембург - 0.
Группа G
Литва – Нидерланды – 2:3
Польша - Финляндия - 3:1
Очки: Нидерланды - 10 (4 игры), Польша - 10 (5 игр), Финляндия - 7 (5 игр), Литва - 3 (5 игр), Мальта - 2 (5 игр).
Группа J
Северная Македония - Лихтенштейн – 5:0
Бельгия - Казахстан - 6:0
Очки: Северная Македония - 11 (5 игр), Уэльс - 10 (5 игр), Бельгия - 10 очков (4 игры), Казахстан - 3 (5 игр), Лихтенштейн - 0 (5 игр).
Группа E
Грузия – Болгария – 3:0
Турция - Испания - 0:6
Очки: Испания - 6, Турция - 3, Грузия - 3, Болгария - 0.