Иран и США согласовали дальнейшие шаги по переговорам о ядерной программе

    Иран и США в Омане договорились согласовать решения по следующему раунду переговоров по ядерной программе в консультации со столицами своих стран.

    Как передает Report, об этом написал в соцсети X представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи.

    "Переговоры между Ираном и Соединенными Штатами в Маскате завершились договоренностью о продолжении диалога. Стороны, изложив свои позиции и требования, пришли к соглашению о принятии решений относительно следующего раунда переговоров в консультации со столицами своих стран", - написал он.

    Иран США переговоры Оман Исмаил Багаи
    İran və ABŞ nüvə proqramı ilə bağlı danışıqlar üzrə növbəti addımları razılaşdırıb
