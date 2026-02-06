Иран и США согласовали дальнейшие шаги по переговорам о ядерной программе

Иран и США в Омане договорились согласовать решения по следующему раунду переговоров по ядерной программе в консультации со столицами своих стран.

Как передает Report, об этом написал в соцсети X представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи.

"Переговоры между Ираном и Соединенными Штатами в Маскате завершились договоренностью о продолжении диалога. Стороны, изложив свои позиции и требования, пришли к соглашению о принятии решений относительно следующего раунда переговоров в консультации со столицами своих стран", - написал он.