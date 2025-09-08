İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    Futbol
    • 08 sentyabr, 2025
    • 00:43
    DÇ-2026: Avropa zonası üzrə seçmə mərhələsinin növbəti oyunları keçirilib

    Bu gün 2026-cı ildə təşkil olunacaq futbol üzrə dünya çempionatının Avropa zonası üzrə seçmə mərhələsinin növbəti oyunları keçirilib.

    "Report"un məlumatına görə, A, G, J və E qrupunda ümumilikdə 8 qarşılaşma gerçəkləşib. 

    A qrupunda yer alan Almaniya yığması Şimali İrlandiyanı qəbul edib. E qrupunda qərarlaşan Türkiyə millisi isə İspaniya seçməsi ilə üz-üzə gəlib.

    DÇ-2026 seçmə mərhələsinin oynlarında aşağıdakı nəticələr qeydə alınıb:

    A qrupu

    Almaniya - Şimali İrlandiya - 3:1

    Lüksemburq - Slovakiya - 0:1

    Xal durumu: Slovakiya - 6, Şimali İrlandiya - 3, Almaniya - 3, Lüksemburq - 0.

    G qrupu

    Litva – Niderland – 2:3

    Polşa - Finlandiya - 3:1

    Xal durumu: Niderland - 10 (4 oyun), Polşa - 10 (5 oyun), Finlandiya - 7 (5 oyun), Litva - 3 (5 oyun), Malta - 2 (5 oyun)

    J qrupu 

    Şimali Makedoniya - Lixtenşteyn – 5:0

    Belçika - Qazaxıstan - 6:0

    Xal durumu: Şimali Makedoniya - 11 (5 oyun), Uels - 10 (5 oyun), Belçika - 10 xal (4 oyun), Qazaxıstan - 3 (5 oyun), Lixtenşteyn - 0 (5 oyun)

    E qrupu

    Gürcüstan – Bolqarıstan – 3:0

    Türkiyə - İspaniya - 0:6

    Xal durumu: İspaniya - 6, Türkiyə - 3, Gürcüstan - 3, Bolqarıstan - 0.

    DÇ-2026
    ЧМ-2026: В еврозоне прошли очередные матчи отборочного цикла

