DÇ-2026: Avropa zonası üzrə seçmə mərhələsinin növbəti oyunları keçirilib
- 08 sentyabr, 2025
- 00:43
Bu gün 2026-cı ildə təşkil olunacaq futbol üzrə dünya çempionatının Avropa zonası üzrə seçmə mərhələsinin növbəti oyunları keçirilib.
"Report"un məlumatına görə, A, G, J və E qrupunda ümumilikdə 8 qarşılaşma gerçəkləşib.
A qrupunda yer alan Almaniya yığması Şimali İrlandiyanı qəbul edib. E qrupunda qərarlaşan Türkiyə millisi isə İspaniya seçməsi ilə üz-üzə gəlib.
DÇ-2026 seçmə mərhələsinin oynlarında aşağıdakı nəticələr qeydə alınıb:
A qrupu
Almaniya - Şimali İrlandiya - 3:1
Lüksemburq - Slovakiya - 0:1
Xal durumu: Slovakiya - 6, Şimali İrlandiya - 3, Almaniya - 3, Lüksemburq - 0.
G qrupu
Litva – Niderland – 2:3
Polşa - Finlandiya - 3:1
Xal durumu: Niderland - 10 (4 oyun), Polşa - 10 (5 oyun), Finlandiya - 7 (5 oyun), Litva - 3 (5 oyun), Malta - 2 (5 oyun)
J qrupu
Şimali Makedoniya - Lixtenşteyn – 5:0
Belçika - Qazaxıstan - 6:0
Xal durumu: Şimali Makedoniya - 11 (5 oyun), Uels - 10 (5 oyun), Belçika - 10 xal (4 oyun), Qazaxıstan - 3 (5 oyun), Lixtenşteyn - 0 (5 oyun)
E qrupu
Gürcüstan – Bolqarıstan – 3:0
Türkiyə - İspaniya - 0:6
Xal durumu: İspaniya - 6, Türkiyə - 3, Gürcüstan - 3, Bolqarıstan - 0.