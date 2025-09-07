İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL

    DÇ-2026: Türkiyə millisi bu gün İspaniya yığması ilə üz-üzə gələcək

    Futbol
    • 07 sentyabr, 2025
    • 09:32
    DÇ-2026: Türkiyə millisi bu gün İspaniya yığması ilə üz-üzə gələcək

    2026-cı ildə təşkil olunacaq futbol üzrə dünya çempionatının Avropa zonası üzrə seçmə mərhələsinin növbəti oyunları bu gün keçiriləcək. 

    "Report"un məlumatına görə, A, G, J və E qrupunda ümumilikdə 8 qarşılaşma gerçəkləşəcək. 

    A qrupunda yer alan Almaniya yığması Şimali İrlandiyanı qəbul edəcək. E qrupunda qərarlaşan Türkiyə millisi isə İspaniya seçməsi ilə üz-üzə gələcək.

    DÇ-2026, seçmə mərhələ

    7 sentyabr

    A qrupu

    22:45. Almaniya - Şimali İrlandiya

    22:45. Lüksemburq - Slovakiya

    Xal durumu: Şimali İrlandiya - 3, Slovakiya - 3, Lüksemburq - 0, Almaniya - 0.

    G qrupu

    20:00. Litva - Niderland

    22:45. Polşa - Finlandiya

    Xal durumu: Niderland - 7 (3 oyun), Polşa - 7 (4 oyun), Finlandiya - 7 (4 oyun), Litva - 3 (4 oyun), Malta - 2 (5 oyun)

    J qrupu 

    20:00. Şimali Makedoniya - Lixtenşteyn 

    22:45. Belçika - Qazaxıstan

    Xal durumu: Uels - 10 (5 oyun), Şimali Makedoniya - 8 (4 oyun), Belçika - 7 xal (3 oyun), Qazaxıstan - 3 (4 oyun), Lixtenşteyn - 0 (4 oyun)

    E qrupu

    17:00. Gürcüstan - Bolqarıstan

    22:45. Türkiyə - İspaniya

    Xal durumu: İspaniya - 3, Türkiyə - 3, Gürcüstan - 0, Bolqarıstan - 0.

    futbolçu Türkiyə
    ЧМ-2026: Турция сегодня встретится с Испанией

    Son xəbərlər

    10:26

    Ukraynalı futbolçu: "Azərbaycan millisi ilə oyunda qalib gəlməliyik"

    Futbol
    10:13
    Foto

    Rusiya bir gecədə Kiyevə 13 ədəd "İskəndər" raketi atıb

    Digər ölkələr
    09:50

    Vens Trampı "söndürmə açarı olmayan adam" adlandırıb

    Digər ölkələr
    09:32

    DÇ-2026: Türkiyə millisi bu gün İspaniya yığması ilə üz-üzə gələcək

    Futbol
    09:18

    Rusiya PUA-larının Kiyevə kütləvi hücumunda hökumət binasında yanğın olub, ölənlər var

    Digər ölkələr
    09:00

    Avropa Kuboku: Azərbaycan millisi 1/4 finalda bu gün Polşa ilə üz-üzə gələcək

    Komanda
    08:48

    BMT Əfqanıstanda zəlzələdən zərərçəkənlərə yardımı artırmağa çağırıb

    Digər ölkələr
    08:21

    Tovuzda qadın sürücü yol qəzasında xəsarət alıb

    Hadisə
    08:12

    Kanada Müdafiə Nazirliyi: Latviyada itkin düşən NATO briqadasının əməkdaşı ölüb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti