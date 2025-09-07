ЧМ-2026: Турция сегодня встретится с Испанией
- 07 сентября, 2025
- 09:45
Сегодня состоятся очередные матчи отборочного этапа по еврозоне чемпионата мира по футболу 2026 года.
Как сообщает Report, в группах A, G, J и E пройдет восемь игр.
Сборная Германии, выступающая в группе A, примет Северную Ирландию, а сборная Турции в группе E встретится с командой Испании.
ЧМ-2026, отборочный этап
7 сентября
Группа A
22:45. Германия - Северная Ирландия
22:45. Люксембург - Словакия
Очки: Северная Ирландия - 3, Словакия - 3, Люксембург - 0, Германия - 0.
Группа G
20:00. Литва - Нидерланды
22:45. Польша - Финляндия
Очки: Нидерланды - 7 (3 игры), Польша - 7 (4 игры), Финляндия - 7 (4 игры), Литва - 3 (4 игры), Мальта - 2 (5 игр)
Группа J
20:00. Северная Македония - Лихтенштейн
22:45. Бельгия - Казахстан
Очки: Уэльс - 10 (5 игр), Северная Македония - 8 (4 игры), Бельгия - 7 очков (3 игры), Казахстан - 3 (4 игры), Лихтенштейн - 0 (4 игры)
Группа E
17:00. Грузия - Болгария
22:45. Турция - Испания
Очки: Испания - 3, Турция - 3, Грузия - 0, Болгария - 0.