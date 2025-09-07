Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL
    ЧМ-2026: Турция сегодня встретится с Испанией

    Футбол
    • 07 сентября, 2025
    • 09:45
    ЧМ-2026: Турция сегодня встретится с Испанией

    Сегодня состоятся очередные матчи отборочного этапа по еврозоне чемпионата мира по футболу 2026 года.

    Как сообщает Report, в группах A, G, J и E пройдет восемь игр.

    Сборная Германии, выступающая в группе A, примет Северную Ирландию, а сборная Турции в группе E встретится с командой Испании.

    ЧМ-2026, отборочный этап

    7 сентября

    Группа A

    22:45. Германия - Северная Ирландия

    22:45. Люксембург - Словакия

    Очки: Северная Ирландия - 3, Словакия - 3, Люксембург - 0, Германия - 0.

    Группа G

    20:00. Литва - Нидерланды

    22:45. Польша - Финляндия

    Очки: Нидерланды - 7 (3 игры), Польша - 7 (4 игры), Финляндия - 7 (4 игры), Литва - 3 (4 игры), Мальта - 2 (5 игр)

    Группа J

    20:00. Северная Македония - Лихтенштейн

    22:45. Бельгия - Казахстан

    Очки: Уэльс - 10 (5 игр), Северная Македония - 8 (4 игры), Бельгия - 7 очков (3 игры), Казахстан - 3 (4 игры), Лихтенштейн - 0 (4 игры)

    Группа E

    17:00. Грузия - Болгария

    22:45. Турция - Испания

    Очки: Испания - 3, Турция - 3, Грузия - 0, Болгария - 0.

