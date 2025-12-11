İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Komanda
    • 11 dekabr, 2025
    • 16:45
    Azərbaycan Basketbol Liqasında IX tura start verilib

    Azərbaycan Basketbol Liqasında IX tura start verilib.

    "Report"un məlumatına görə, ilk oyun günündə "Lənkəran" "Quba" ilə qarşılaşıb.

    B qrupunun matçında qubalılar 95:87 hesablı qələbə qazanıblar.

    Qeyd edək ki, IX tura dekabrın 14-də yekun vurulacaq.

    basketbol Azərbaycan Basketbol Liqası "Lənkəran" klubu IX tur

