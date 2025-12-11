Azərbaycan Basketbol Liqasında IX tura start verilib
Komanda
- 11 dekabr, 2025
- 16:45
Azərbaycan Basketbol Liqasında IX tura start verilib.
"Report"un məlumatına görə, ilk oyun günündə "Lənkəran" "Quba" ilə qarşılaşıb.
B qrupunun matçında qubalılar 95:87 hesablı qələbə qazanıblar.
Qeyd edək ki, IX tura dekabrın 14-də yekun vurulacaq.
