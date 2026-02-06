В двух новых нацпарках Азербайджана будет разрешена охота и рыбалка
- 06 февраля, 2026
- 18:33
В Азербайджане в туристических зонах двух новых национальных парков - Ахар-Бахар и Илису - будут разрешены охота и любительская рыбалка.
Как сообщает Report, об этом говорится в положениях о национальном парке Ахар-Бахар и национальном парке Илису, утвержденных сегодня указом президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Согласно положениям, в туристических и рекреационных зонах национальных парков Ахар-Бахар и Илису разрешаются отдельные виды природопользования в туристических и рекреационных целях (охота, спортивный и любительский лов рыбы и других водных биоресурсов и т.д.).
