В двух новых нацпарках Азербайджана будет разрешена охота и рыбалка

В Азербайджане в туристических зонах двух новых национальных парков - Ахар-Бахар и Илису - будут разрешены охота и любительская рыбалка.

Как сообщает Report, об этом говорится в положениях о национальном парке Ахар-Бахар и национальном парке Илису, утвержденных сегодня указом президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Согласно положениям, в туристических и рекреационных зонах национальных парков Ахар-Бахар и Илису разрешаются отдельные виды природопользования в туристических и рекреационных целях (охота, спортивный и любительский лов рыбы и других водных биоресурсов и т.д.).