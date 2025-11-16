Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    ЧМ-2026: Сборная Азербайджана открыла счет в матче с Францией - ОБНОВЛЕНО

    Футбол
    • 16 ноября, 2025
    • 21:06
    ЧМ-2026: Сборная Азербайджана открыла счет в матче с Францией - ОБНОВЛЕНО

    Сборная Азербайджана по футболу открыла счет в матче отборочного цикла ЧМ-2026 против команды Франции.

    Как сообщает Report, на 4-й минуте встречи Ренат Дадашов после фланговой передачи отправил мяч в ворота французов.

    В Баку на Республиканском стадионе имени Тофига Байрамова стартовал матч отборочного цикла ЧМ-2026 по футболу между сборными Азербайджана и Франции.

    Как сообщает Report, встречу обслуживает бригада под руководством латвийского арбитра Андриса Трейманиса.

    В другом матче группы D Украина встретится с Исландией, игра начнется в 23:45 по бакинскому времени.

    Сборная Франции лидирует в группе с 13 очками, она уже обеспечила себе путевку в финальную стадию ЧМ-2026. Исландия и Украина делят 2-3 позиции с 7 баллами, команда Азербайджана с 1 очком находится на четвертом месте.

    Фото
    DÇ-2026: Azərbaycan millisi Fransa ilə oyunda hesabı açıb - YENİLƏNİB

