ЧМ-2026: Начался матч Азербайджан - Украина
Футбол
- 09 сентября, 2025
- 20:03
Стартовал матч Азербайджан - Украина в отборочном этапе группы D Чемпионата мира 2026 года.
Как сообщает Report, встреча проходит на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.
Матч обслуживает греческий судья Вассилис Фотиас.
Последние новости
20:30
Кения и Азербайджан обсудили обмен опытом между Huduma и ASAN ServiceВнешняя политика
20:24
Сборная Азербайджана U-21 сыграла вничью с Болгарией в отборочном этапе ЧЕФутбол
20:16
Евросоюз значительно усилит оборонную готовность к 2030 годуДругие страны
20:03
Фото
ЧМ-2026: Начался матч Азербайджан - УкраинаФутбол
19:55
Видео
СМИ: Израиль заявляет о гибели шести чиновников ХАМАС при атаке на Доху - ОБНОВЛЕНО-5Другие страны
19:51
Фото
В Бакинском суде заслушаны показания потерпевших и их правопреемников по делу Рубена ВарданянаПроисшествия
19:45
Фото
Азербайджан и Египет обсудили вопросы региональной и международной повесткиВнешняя политика
19:43
Тюркские страны планируют запустить платформу "зеленых финансов"Финансы
19:37